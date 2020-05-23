كريمة يكشف كيفية أداء صلاة العيد في المنزل بالإجراءات الاحترازية

حدد الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، طريقة تأدية صلاة العيد في المنزل جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال كريمة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن صلاة العيد لا تشترط لها الخطبة عكس صلاة الجمعة التي لا تتم إلا بالخطبة.

وكشف عن أن الشمس تشرق في القاهرة في الخامسة صباحا، ويجرى الانتظار نحو نصف ساعة لتأدية صلاة عيد الفطر، مشيرا إلى أن صلاة العيد تجرى في المنزل عبر ترديد تكبيرات العيد بصوت خافت وليس بصوت عالٍ.

وأوضح أنه سيجرى إذاعة صلاة العيد في عدد من المساجد الكبرى عبر مكبرات الصوت من الإمام وبعض العاملين فقط، متبعا أنه لا يشترط أن يردد الأسرة تكبيرات العيد في حلقة واحدة، فمن الممكن أن تكبر الأم وهي تعد طعام الأفطار إلى أن يمر نصف ساعة من شروق الشمس يقوم الإنسان بصلاة العيد في منزله، حيث يجرى المحافظة على التباعد بين أفراد الأسرة، ثم يكبر الشخص تكبيرة الأحرام ثم يدعوى بدعاء الاستفتاح ثم يقوم بتكبيرات العيد.