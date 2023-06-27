خطيب عرفة: اللهم تقبل من الحجيج حجهم وأعدهم سالمين لبلادهم

دعا عضو هيئة كبار العلماء يوسف بن محمد بن سعيد، الله عز وجل: «اللهم تقبل من الحجيج حجهم ويسر لهم أمورهم وأكفيهم شر من أراد بهم سوء، اللهم اعيدهم لبلادهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم وقضيت حوائجهم».

وأضاف خلال خطبة عرفة بمسجد نمرة: «اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف الذات بينهم وأصلح قلوبهم وتولى شأنهم وأمنهم في اوطانهم وأجمع كلمتهم واحقن دمائهم وبارك لهم في أرزاقهم وأهديهم لأحسن الأعمار والاخلاق».