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خطيب عرفة: اللهم تقبل من الحجيج حجهم وأعدهم سالمين لبلادهم

كتب:

يارا أشرف
02:13 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
عضو هيئة كبار العلماء يوسف بن محمد بن سعيد،

عضو هيئة كبار العلماء يوسف بن محمد بن سعيد،

دعا عضو هيئة كبار العلماء يوسف بن محمد بن سعيد، الله عز وجل: «اللهم تقبل من الحجيج حجهم ويسر لهم أمورهم وأكفيهم شر من أراد بهم سوء، اللهم اعيدهم لبلادهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم وقضيت حوائجهم».

وأضاف خلال خطبة عرفة بمسجد نمرة: «اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف الذات بينهم وأصلح قلوبهم وتولى شأنهم وأمنهم في اوطانهم وأجمع كلمتهم واحقن دمائهم وبارك لهم في أرزاقهم وأهديهم لأحسن الأعمار والاخلاق».

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