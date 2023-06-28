حبس متهم بسرقة الهواتف المحمولة في حلوان 4 أيام

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في أثناء التحدث بها خلال سيرهم بأحد الشوارع بمنطقة حلوان؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.

المتهم ارتكب 8 وقائع سرقة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شاب مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته 3 هواتف محمولة من متحصلات جرائم السرقة، وبمواجهته أقر بارتكابه 8 وقائع بدائرة القسم، ويبيع المسروقات لعميل سيئ النية بسعر بخس، وجرى ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

عقوبة السرقة في قانون العقوبات

وشرح المحامي حسين ياسر كمال، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات، من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني، إلى أنّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة توفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.