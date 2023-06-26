تجديد حبس متهمين بالنصب على المواطنين في مدينة 15 مايو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على المواطنين وجمع مبالغ مالية لإيهامهم بتوظيف أموال، كما طلبت النيابة من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة، واستدعاء الضحايا لسماع أقوالهم.

تفاصيل الواقعة بدأت بنشرها على فيس بوك

تفاصيل الواقعة بدأت بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باستغاثة أحد الضحايا ورصدتها أجهزة الأمن متضمناً تضرر صاحب الحساب من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد شخصان، لقيامهما بالنصب عليه وآخرين بدعوى توظيف أموال بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط المحكوم عليهما، ومقيمان بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ولهما معلومات جنائية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة النصب في القانون

يقول المحامي تامر الشايب الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين».