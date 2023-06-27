حبس 3 أشخاص لسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بحلوان.. علاقة صداقة وخلاف

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 3 أشخاص لسرقتهم مبلغا ماليا من داخل سيارة مملوكة لشخص أثناء ركنها أسفل المنزل، في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حلوان، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم أو من عدمه.

سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة

ترجع أحداث الواقعة عندما حضر لقسم شرطة حلوان، من تاجر سيارات، مقيم بالجيزة بأنه عقب ترك السيارة ملكه بأحد الشوارع بدائرة القسم ولدى عودته إليها اكتشف كسر الزجاج وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل السيارة، وتم ضبط المتهم وراء الواقعة يعمل تاجر سيارات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين، لهما معلومات جنائية.

علاقة صداقة ومبلغ مالي

وفقًا للتحريات أجهزة الأمن تم ضبط المتهمين حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على سلاح ناري - عدد من الطلقات النارية – جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

واعترف المتهم الأول بوجود علاقة صداقة بالمجني عليه وعلمه برغبته في شراء سيارة خطط لسرقته واستعان بباقي المتهمين واستدراجه بدعوى شراء سيارة واتفق معه على التقابل بمحل الواقعة وطلب منه إحضار المبلغ المالي المستولى عليه وفور حضوره اصطحبه إلى أحد المقاهي، واستولى المتهمان الثاني والثالث بالاستيلاء على المبلغ المالي من داخل سيارة المجنى عليه بأسلوب كسر الزجاج باستخدام حجر وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة وإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، كما اعترف أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.