تجديد حبس شاب حاول توزيع المخدرات على المتعاطين في بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس شاب 15 يوما، لاتهامه حيازة كيلو من مخدر الحشيش كان يحاول التوزيع على عملائه في مدينة بدر، وكانت النيابة أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، كما قررت عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة عرض المضبوطات للمعمل الكيماوي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها لبيان إذا كانت جوهر الحشيش من عدمه.

تفتيش المتهم في كمين أمني

وكشفت التحقيقات، أنَّ المتهم حاز مخدر الحشيش لترويجه على عملائه والكسب غير المشروع منه، إلا أنه تفاجأ بكمين أمني قام بإيقافه وتفتيشه والقبض عليه وبحوزته المواد المخدرة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، فقد تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شاب حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام - هاتف محمول).

العقوبة القانونية

كشف المحامي علي أحمد الخبير القانوني لـ«الوطن»، عن عقوبة حيازة المخدرات في القانون المصري، وقال إن المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه: «كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، و كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل، تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه».