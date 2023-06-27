مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة «يدوم الفرح».. تجهيز 50 عروس في السويس

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إطلاق المؤسسة مبادرة «يدوم الفرح» لتجهيز اليتيمات، حيث قامت المؤسسة بتجهيز 50 عروسًا من المقبلات على الزواج من أبناء محافظة السويس، وذلك بتوزيع الأجهزة الكهربائية اللازمة للفتيات، وسط فرحة كبيره لأهالي العرائس.

جاء ذلك بحضور المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر وكان يسبقها تقديم فعالية تدريب برنامج «مودة» بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك سعيًا لاستدامة حياة زوجية على أسس سليمة وبناء أسرة جديدة ودعمًا للفئات الأولي بالرعاية.

يذكر أن هذه هي المرحلة العاشرة من مبادرة يدوم الفرح، والتي تسعى لتجهيز العرائس من اليتيمات، وكان قد تمّ إطلاقها في عدد من المحافظات تشمل «أسوان، والدقهلية، وسوهاج، والمنيا، والوادي الجديد، وكفر الشيخ وجنوب سيناء»، و200 عروس في محافظة الغربية وأخيرًا محافظة السويس.