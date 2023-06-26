وائل غنيم يعلن تطوعه في حياة كريمة: «هنعيد على أهالينا وإخواتنا»

أعلن الناشط السياسي وائل غنيم، تطوعه في مؤسسة حياة كريمة، إذ نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» وهو يرتدي سترة عليها شعار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويعلن من خلالها التطوع في المؤسسة.

وعلق غنيم على الصورة قائلا: «سعيد بالتطوع اليوم مع مؤسسة حياة كريمة، ورايحين نهادي ونعيد على أهلنا وإخواتنا في السلام والنهضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك».

وائل غنيم متطوعا في حياة كريمة

ولاقت صورة وائل غنيم تفاعلا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي، وإشادات بأن مصر دائما تحتضن أبناءها، وتفتح ذراعيها للمخلصين منهم.

جلابية بيضاء وبطيخة

وكان قبلها بيوم نشر وائل غنيم صورة أخرى وهو يرتدي جلابية بيضاء، ويحمل في يده بطيخة، واقفا في أحد الشوارع، وعلق عليها: «تحيا مصر»، كما خرج «غنيم» منذ ساعات في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» تحدث فيه عن سعادته للعودة إلى مصر، وأنه يقضي وقتا جيدا في وطنه.