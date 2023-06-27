المطاحن تبدأ إجازة عيد الأضحى.. و«التموين» تؤمن وصول حصص الدقيق للمخابز

بدأت مطاحن القطاع العام والخاص، إجازة عيد الأضحى، من اليوم ولمدة 4 أيام، تنتهي يوم 30 يونيو الجاري، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

تأمين المخابز بالدقيق خلال إجازة عيد الأضحى

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، إنتهاء صرف الدقيق للمخابز العاملة في عيد الأضحى المبارك، حتى مساء أمس الاثنين 26 يونيو، بواقع 4 حصص لكل مخبز، تعويضا عن أيام الاجازة المقررة للمطاحن من 27 حتى 30 يونيو، إذ تم صرف ‏الحصص للمخابز بعد الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الثانية صباحا.

إجراءات عمل المطاحن خلال إجازة العيد

ودعت وزارة التموين، المطاحن التي لا ترغب في الحصول ‏على الإجازة، لإخطار مديرية التموين التابعة لها في نطاق المحافظة، موجهة مديرية التموين بإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» بالمطاحن الراغبة في استمرارها في العمل خلال عيد الأضحى.

وحرصت وزارة التموين، على صرف حصص استباقية من الدقيق للمخابز خلال إجازة عيد الأضحى للمطاحن، من أجل ضمان انتظام واستمرار صرف الخبز للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.