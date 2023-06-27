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«التموين»: صرف مقررات شهر يوليو للمستحقين بدايًة من السبت المقبل

كتب:

وفاء الصعيدي
10:01 ص | الثلاثاء 27 يونيو 2023
صرف السلع ببطاقة التموين - صورة أرشيفية

صرف السلع ببطاقة التموين - صورة أرشيفية

يترقب أصحاب البطاقات التموينية، والبالغ عددهم 23 مليون أسرة مدرجة على منظومة الدعم التمويني، موعد صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2023، والتي تتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2023

وأكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجازة عيد الأضحى 2023 لن تؤثر على موعد صرف السلع التموينية لشهر يوليو، موضحا أن سيستم منظومة الصرف المميكن سيبدأ صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات بداية من رابع أيام عيد الأضحى والموافق يوم السبت المقبل 1 يوليو 2023.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن 40 ألف منفذ بقال تمويني، سيستقبل السلع التموينية اليوم لتأمين محال البقالين بالسلع المقرر صرفها لأصحاب البطاقات، مشيرا إلى أن صرف التموين سيستمر حتى نهاية شهر يوليو.

مواعيد عمل منافذ بقالي التموين

تجدر الإشارة إلى أن منافذ بقالي التموين تعمل يوميا، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، على مدار أيام الأسبوع دون الحصول على إجازة أو عطلات رسمية أو اسبوعية، تسهيلا على 23 مليون أسرة في صرف السلع التموينية في أي موعد يوما من أيام الشهر.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.