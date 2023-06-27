«التموين»: صرف العيش من المخابز البلدية مستمر خلال إجازة عيد الأضحى 2023

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ صرف العيش البلدي من المخابز البلدية لحاملي البطاقات التموينية، مستمر طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، دون تعطل في صرف العيش للمواطنين خلال أيام الإجازة.

صرف العيش من المخابز البلدية في أيام العيد

وحددت وزارة التموين، مواعيد صرف العيش من المخابز البلدية في أيام إجازة عيد الأضحى، موضحًا أنَّ المخابز منتظمة في مواعيد عملها كما هي، إذ تبدأ المخابز في العمل في 5 صباحًا وتستمر في صرف العيش حتى 5 مساءً.

صرف الدقيق للمخابز

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أقرّت صرف حصص 4 أيام من الدقيق للمخابز قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك عن الفترة من 27 يونيو وحتى 30 يونيو للمخابز التي سوف تعمل خلال إجازات العيد، إذ وجهت وزارة التموين بقيام شركة تطبيقات ‏الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز، وفقًا ‏لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل لكل مخبز، مع استمرار مد المخابز بالدقيق يوميا لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

وتضم منظومة الخبز المدعم 71 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموينية، ويستحق كل فرد منهم للخبز البلدي يوميا بعدد 5 أرغفة لكل مواطن بسعر 5 قروش للرغيف.