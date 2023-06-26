نشرة توعوية للمواطنين من مديريات التموين عن تقسيمة لحوم الأضاحي

وزعت مديريات التموين، نشرة توعوية للمواطنين عن تقسيمة لحوم أضاحي عيد الأضحى 2023، لتوعية المواطنين باستخدامات أجزاء الأضحية المختلفة.

تقسم لحوم الأضحية

وشملت النشرة التوعوية، التي وزعتها مديريات التموين، على تفاصيل تقسيم لحوم الأضحية، والتي تشمل في التالي:

1- ُيستخرج المخ واللسان من قطعية الرأس.

2- ُتستخدم لحوم قطعية الرقبة في عمل الفتة.

3 - تُستخدم لحوم قطعية الكتف في عمل الرستو وكباب الحلة.

4 - تُستخدم لحوم الضلوع (الريش) في الشوي.

5 – تُستخدم لحوم البطن في الفرم مع جزء الدهون لعمل الكفتة.

6- تُستخدم قطعية الفخذ في عمل الكباب والرستو وكباب الحلة.

أسعار اللحوم في مجمعات التموين

وتضخ وزارة التموين أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، بالأسعار التالية:

- سعر كيلو اللحوم السوادني الطازجة 195 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة 160 جنيهًا.

- سعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيهًا.

وأقرّت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء اللحوم بأي كمية للمواطنين من فروع المجمعات الاستهلاكية، دون تحديد كمية محددة.