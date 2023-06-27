الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن للتهنئة بعيد الأضحى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأعرب خلاله عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الملك الأردني، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.