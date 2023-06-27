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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن للتهنئة بعيد الأضحى

كتب:

محمد أبو عمرة
02:31 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأعرب خلاله عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الملك الأردني، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

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