محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعرب فيها عن أمنيته في مزيد من النجاح والتقدم للبلد في ظل قيادة الرئيس.

وقال «راشد» في البرقية: «يطيب لي ونحن نحتفل بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير والبركات أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة باسمي آيات التقدير والولاء والعرفان، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقكم لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم وأن يكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر».

برقيات للتهنئة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء

وبعث محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورؤساء مجلسى النواب والشيوخ ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.