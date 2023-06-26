نقابة القراء تهنئ الرئيس السيسي والقيادات الدينية بعيد الأضحى

بعث مجلس نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، ونقيب القراء، تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلول عيد الأضحى المبارك.

كما هنأ النقيب وأعضاء المجلس، النقيب والشيخ محمود الخشت نائب النقيب، والشيخ صديق المنشاوي الأمين العام، والشيخ عبدالباسط عمارة أمين الصندوق، وأعضاء النقابة على مستوى الجمهورية، وعددهم أكثر من 10 آلاف عضو، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والشعب المصري الأصيل وجيش مصر العظيم وشرطتها اليقظة، بالعيد.

وقال محمد الساعاتي، المستشار الإعلامي للنقابة، إنّ المجلس برئاسة الشيخ حشاد إذ يتقدم بأجمل التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنين له دوام الرفعة والتقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة.

كما قدّم مجلس النقابة، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية والجيش والشرطة وشعب مصر العظيم وأهل القرآن جميعا واللجنة الدينية بمجلسى النواب والشيوخ، وإلى الزملاء بالإعلام الديني المرئي والمقروء والمسموع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن الخيرات والبركات.