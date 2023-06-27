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الرئيس السيسي يهنئ ولي عهد الكويت بعيد الأضحى

كتب:

محمد أبو عمرة
02:29 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً تحت قيادة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

من جانبه، أعرب ولي العهد الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التقدم والازدهار والسلام.

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