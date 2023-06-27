السيسي يهنئ رئيس دولة الإمارات بعيد الأضحى
كتب:
محمد أبو عمرة
02:29 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار.
من جهته، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي على التهنئة الكريمة، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمان والازدهار.