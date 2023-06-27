السيسي يهنئ رئيس دولة الإمارات بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار.

من جهته، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي على التهنئة الكريمة، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمان والازدهار.