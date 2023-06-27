سعودي مصاب بشلل الأطفال يخدم الحجاج: الإعاقة في الفكر وليس الجسد

يشارك عدد كبير من المتطوعين خلال موسم الحج لهذا العام، في تقديم الخدمة والمساعدة لكل ضيوف الرحمن من جميع الأعمار.

معاق يخدم الحجاج في موسم الحج

وحسبما ذكرت صحيفة «سبق» السعودية، مارس القائد الكشفي يوسف بن علي الوهيبي، من كشافة تعليم محافظة عنيزة، البالغ من العمر 50 عاما، مهامه في خدمة الحجاج لعدة سنوات من خلال معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية بمدينة مكة المكرمة، بالرغم من إصابته بإعاقة شلل الأطفال التي تعرّض لها وهو في سن الثانية، إذ أنه لم ييأس وحقق هدفه بخدمة ضيوف الرحمن.

وقال «الوهيبي» إنه منذ إصابته بشلل الأطفال وهو يمارس حياته بشكل طبيعي مع أصحابه منذ كان طفلًا، مرورًا بالمراحل الدراسية المختلفة وحتى أصبح معلمًا.

ضرورة المشاركة في خدمة الحجاج

ودعا «الوهيبي» ذوي الهمم إلى عدم اليأس والانخراط والمشاركة في خدمة الحجاج، لخدمة دينهم، والتأكيد للجميع أن الإعاقة تكمن في الفكر والعقل وليس في الجسد والعمل.