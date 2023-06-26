السعودية تعلن عن استقبال مليون و660 ألف حاج من خارج المملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، قدوم مليون و659 ألف و737 حاجاً من خارج المملكة، خلال موسم الحج لهذا العام 1444هجرية، عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك منذ بداية استقبال ضيوف الرحمن حتى نهاية أمس الأحد 25 يونيو 2023، الموافق 7 من ذي الحجة عام 1444هجرية.

وأوضحت مديرية الجوازات السعودية أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، عبر المنافذ الجوية، بلغ مليون و592 ألف و199 حاجاً، منهم مستفيدو مبادرة طريق مكة، البالغ عددهم 242 ألف و272 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 60 ألفاً و897 حجاج، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6831 حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.