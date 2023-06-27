مسجد نَمرة يستقبل الحجاج اليوم في السعودية.. يصلى فيه الظهر والعصر قصرا

مع بدء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية هذا العام، وتحديدا مشاعر يوم عرفة الذي بدأ فجر اليوم الثلاثاء، التاسع من شهر ذي الحجة، استعدت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الاستكمال تغطية مسجد نمرة بمشعر عرفات بالسجاد الفاخر الذي يتميز بمواصفات عالمية، إذ تجاوز بمساحته الـ125 ألف متر مربع، بالإضافة إلى تهيئة نحو ألف دورة مياه للحجاج، وذلك في إطار جهود الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج هذا العام 1444هـ، لتوفير كل الخدمات وسبل الراحة لهم.

يوم عرفة

ووفقا للصحف السعودية، خططت الوزارة لتنفيذ عدد كبير من المشاريع لتطوير مسجد نمرة خلال مشاعر يوم عرفة، ومنها معالجة أنظمة المكيفات وتنقية الهواء حتى يتمكّنوا الحجاج من التنفس بشكل سليم، وتزويد مسجد نمرة بعدد مهول من كاميرات مراقبة وشاشات إرشادية بلغات مختلفة.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن مسجد نمرة الذي يتوجه إليه عدد كبير من الحجاج خلال يوم عرفة، ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم المواطن علي مدار الـ24 ساعة وهي كالتالي:

معلومات عن مسجد نمرة

- مسجد نمرة ينطق من خلال فتح حرف النون وكسر حرف الميم.

- مسجد نمرة هو أحد أهم المعالم المقدسة في مشعر يوم عرفة.

- يصلي مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام في مسجد نمرة صلاة الظهر وصلاة العصر في يوم عرفة جمعًا وقصرًا قبل عيد الأضحى المبارك اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم.

- موقع مسجد نمرة في الغرب من مشعر عرفات، ويقع جزء جانبي من غرب المسجد في وادي عرنة وهو وادي من أودية مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوف فيه.