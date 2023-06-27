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طائرات دون طيار لتأمين طرق الحجاج.. وفحص العبارات والجسور بشكل آلي

كتب:

حسين البدوي
12:07 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الحجاج

الحجاج

أعلنت الهيئة العامة للطرق بالمملكة العربية السعودية عن استخدام تقنية الدرون في فحص وتقييم الطرق في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن الوسائل المساعدة للتأكد من سلامة وجودة كافة الطرق المؤدية للمشاعر، إذ تعمل هذه التقنية بشكل حراري لرصد الملاحظات على شبكة الطرق، بالإضافة إلى دور هذه التقنية في فحص العبارات والجسور بشكل آلي وسريع ودقيق.

كما تعمل هذه التقنية على تقييم الطرق بشكل أسرع وأشمل، بالإضافة إلى إتمام إجراءات عمليات الفحص، واختصار الجهد والوقت، مع ضمان الدقة، وتتميز هذه التقنية في رصد التعديات على الطرق وتسريع معالجتها، ورفع مستوى السلامة عبر استخدام المسح الحراري، ورفع مستوى النظافة والصيانة على الطرق.

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