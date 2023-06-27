«الوطنية للتدريب» تختتم ورشة عمل حول الفن المستدام

عرضت القناة الأولى تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «منتدى شباب العالم.. اختتام ورش العمل حول الفن المستدام وتنمية الإنسان».

ووفقا للتقرير تستهدف الورش دعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الابداعي، حيث عقد منتدى شباب العالم ورشة عمل حول مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتمّ خلالها مناقشة 3 محاور رئيسة، هي الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير، التمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال، حيث أن الورشة معنية بنشر قيم الفن وربطه بأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، وربط الفن بالمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.

كما تركز على زيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة وإشراك الشباب فيها من خلال توعيتهم بأهمية إعادة تدوير إنتاج المواد مرة أخرى، وتمكين الشرائح المستهدفة وتعليمها مهارات جديدة في مجال الفنون والحرف اليدوية لتصميم منتجات قابلة للبيع حتى تصبح مصدر دخل لهم.