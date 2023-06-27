رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الوطنية للتدريب» تختتم ورشة عمل حول الفن المستدام

كتب:

هانى حسن
03:10 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
جانب من التقرير

جانب من التقرير

عرضت القناة الأولى تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «منتدى شباب العالم.. اختتام ورش العمل حول الفن المستدام وتنمية الإنسان».

ووفقا للتقرير تستهدف الورش دعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الابداعي، حيث عقد منتدى شباب العالم ورشة عمل حول مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتمّ خلالها مناقشة 3 محاور رئيسة، هي الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير، التمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال، حيث أن الورشة معنية بنشر قيم الفن وربطه بأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، وربط الفن بالمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.

كما تركز على زيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة وإشراك الشباب فيها من خلال توعيتهم بأهمية إعادة تدوير إنتاج المواد مرة أخرى، وتمكين الشرائح المستهدفة وتعليمها مهارات جديدة في مجال الفنون والحرف اليدوية لتصميم منتجات قابلة للبيع حتى تصبح مصدر دخل لهم.

اقرأ المزيد:

نائب محافظ المنوفية: تولي الشباب مناصب قيادية نتاج أفكار منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم يعقد ورشة عمل حول الفن المستدام وتنمية الإنسان

مبادرة «ابدأ» تشارك في ورش منتدى شباب العالم بنسخته الخامسة الاستثنائية

منتدى شباب العالم ينظم ورشة عمل لمبادرة ريادة الأعمال لدعم الاقتصاد
بقلم هانى حسن