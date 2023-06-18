نائب محافظ المنوفية: تولى الشباب مناصب قيادية نتاج أفكار منتدى شباب العالم

قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، إن هناك توجها كبيرا من الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية بالتواصل مع الشباب وتمكينهم، لافتا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب كان لها مشاركات ومعظم الشباب في المواقع المختلفة هم نتاج أفكار منتدى شباب العالم والمؤتمر الوطني للشباب.

وأشار «موسى» إلى أن الدولة المصرية كان بها صف أول من القيادات جيداً ولكن لم يكن هناك صف ثاني ولا ثالث مدرب، مؤكدا أن عدم وجود صفوف ثانية وثالثة في الهرم القيادي للدولة أثر فيها واستغلته الجماعات الظلامية.

التدريب في الأكاديمية الوطنية

وتابع: «وجود صف ثاني وثالث داخل هرم السلطة يعطي صفوفا قادرة على الدخول في الحالة السياسية، ويجعل حركة الدولة أكثر شبابا وحيويا».

وأوضح أنهم حصلوا على تدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب لمدة شهرين والدفعة كان هدفها التعلم بالتجربة.