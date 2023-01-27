أعضاء تحكيم برنامج «شارك تانك مصر»: دعم الشباب وبث الأمل سبب المشاركة

حل أعضاء لجنة تحكيم برنامج «شارك تانك Shark Tank مصر» ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» للحديث عن تجربتهم في البرنامج الذي يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

تشجيع وفرصة للشباب

وقال محمد فاروق عبد المنعم ورئيس مجلس إدارة شركة موبيكا «من صناع الأثاث والموبيليا والتعليم الذكي» إنهم وافقوا على العمل في البرنامج لإعطاء إضافة جديدة ومساعدة الشباب مشيرًا إلى أن أكبر استثمار شارك فيه لشركة من أسوان لاثنين من الشباب الأسواني أصحاب المشاريع المتميزة والطموحة.

سر المشاركة في البرنامج شارك تانك

وأوضح محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة إنفينيتي سولار - من أهم الأسماء في مجال العقارات والمأكولات والطاقة - أنه كان يرفض المشاركة في البرنامج نظرًا لأن شخصيته لا تحب الكلام ولكن بسبب رغبته في إفادة الشباب قرر المشاركة في البرنامج عن قناعة تامة.

إصرار على إفادة الناس

وأشار أيمن عباس رئيس مجلس إدارة إنترو القابضة - من أهم الأسماء في مجال الطاقة والعقارات والبنوك - إلى أنهم كان لديهم إصرار على إفادة الناس ومساعدة عدد من الشباب بالتمويلات اللازمة لهم لتوسيع مشاريعهم.

تعليم الناس وبث الأمل

وتحدث عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن حرصه على المشاركة في البرنامج من أجل تعليم الناس وبث الأمل.

ساعدت فتاة لديها مشروع حقائب يدوية

وقالت هلدا لوجا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتشا - من الأسماء اللامعة في مجال التزيين والأزياء - إنها أعجبت بشدة فتاة قدمت مشروع عمل حقائب يدوية وبدأت منذ عام وتوقفت بسبب جائحة كورونا وقررت مساعدتها لزيادة استثمارها.

برنامج «شارك تانك - Shark Tank» هو برنامج لدعم المخترعين وأصحاب المشروعات الصغيرة ويذاع عبر فضائية CBC.