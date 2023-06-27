محافظ المنوفية: رفع حالة التأهب في المستشفيات استعدادا لعيد الأضحى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددا من المنشآت الطبية والمستشفيات بمركز ومدينة شبين الكوم، لمتابعة انتظام منظومة سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

توفير الأجهزة الطبية والأدوية

وتفقد محافظ المنوفية قسم الأطفال والحالات الحرجة وغرف العناية المركزة بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد، واطمأن على الحالة العامة ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية، مقدما التهنئة للمرضى والأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي بمناسبة عيد الأضحى.

كما قام المحافظ بتوزيع بونات المواد الغذائية على عمال منظومة النظافة بالمستشفى، وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة التشخيصية والعادية وقسم الإنعاش الرئوي بالمستشفى التعليمي بشبين الكوم، كما استفسر عن مواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء، للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق والمتميز.

وخلال تفقده قسم الاستقبال، وجه المحافظ، مدير المستشفى، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة حيال عدد من الحالات المرضية وفقاً للتخصصات المتنوعة للحد والتخفيف من آلامهم، فيما كلف المحافظ مدير المستشفى بتنظيم منظومة العمل بالاستقبال بداية من دخول المريض مرورا بالتشخيص وتوفير العلاج اللازم.

رفع حالة التأهب في المستشفيات

ووشدد محافظ المنوفية بضرورة رفع درجة التأهب والجاهزية الكاملة بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة وتجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية للتعامل الفوري خلال أيام العيد مع حالات الطوارىء والمترددين، فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن هناك لجان ميدانية للمرور على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة طوال إجازة أيام عيد الأضحى لمتابعة توافر الخدمات الطبية ومدى التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل وتوافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أنه يتم تلقي الشكاوى وبلاغات المواطنين عبر غرف العمليات الرئيسية بالمديرية.