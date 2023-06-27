محافظ المنوفية: تنفيذ إزالات فورية لـ 7 مخالفات بناء علي الأراضي الزراعية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إنه طالب مختلف قيادات المحافظة بالمتابعة الدورية والميدانية خلال أجازة عيد الأضحى، لرصد كافة التعديات على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

تفعيل غرف العمليات بالمراكز لمكافحة التعديات

أشار محافظ المنوفية، إلى أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتعامل اللحظى معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائيا بأية تعديات جديدة، وعدم تمكين المعتدين من إستكمال أعمال البناء دون مسوغ قانوني لذلك، لافتاً إلى استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة، لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لسرعة اتخاذ اللازم.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الباجور

شنت الوحدة المحلية فى مركز الباجور حملة مكبرة للمرور على كافة الأحواض بنطاق المركز والمدينة، للوقوف على الحالة العامة، ورصد أية مخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة الزراعية، وأسفرت عن إزالة حالة تعدى بناحية كفر الخضرة عبارة عن تعريشة بالخشب والبوص، كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدى بناحية بابخاص بقرية سبك الضحاك بمساحة 655 متر، وكذا حالة أخرى بقرية مناوهلة على مساحة 140 متر عبارة عن مبنى بالطوب الأحمر والطين.

إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية في تلا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بإزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 120 متر، فضلا عن القيام بإزالة عدد من حالات البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

تعديات سرس الليان مدينة منوف

قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية عبارة عن بناء بالطوب الأحمر والأسمنت بناحية سكة السبعين بزمام مدينة سرس الليان، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برصد حالتين تعدى (متغير مكانى) أحدهم بناحية كمشوش عبارة عن بناء حوائط وأعمدة الدور الرابع علوى دون الحصول على التراخيص اللازمة، والأخرى بقرية زاوية رزين مبنى خرسانى من الطوب الأحمر والأسمنت، وتم تنفيذ الإزالة، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، تحقيقاً للصالح العام.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية الزراعة جهودهم في تشديد الرقابة لكشف أية حالة تعدى في المهد، والتعامل الفورى معها دون تهاون أو تقصير خلال أيام إجازة عيد الأضحى، حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.