أهداف وخطة حملة 100 يوم صحة.. «معلومات الوزراء» يوضح

حدد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل مهمة حول حملة «100 يوم صحة»، التي أعلن عنها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وشهد إطلاقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس في العاصمة الإدارية الجديدة.

أهداف حملة 100 يوم صحة

حدد تقرير مركز المعلومات، أهداف حملة 100 يوم صحة، والتي تشمل الكشف عن مختلف الأمراض، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية:

- تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة

- الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي.

- دعم خدمات تنظيم الأسرة وصحة الأم والجنين.

- كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

- دعم مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

- تقديم الرعاية الصحية لكبار السن وفحص الأطفال المبسترين.

خطة حملة 100 يوم صحة

كما حدد التقرير، خطة حملة 100 يوم صحة، وهي ما ترصده «الوطن» في السطور التالية:

- تنفيذ قوافل علاجية بالمحافظات لتقديم خدمات الكشف وصرف الأدوية.

- توجيه سيارات الإسعاف المزودة بالتجهيزات اللازمة للمناطق النائية.

- إطلاق عيادات طبية متنقلة بتخصصات الأسنان والباطنة والجراحة والأنف والأذن والأمراض الجلدية.

- زيادة خدمات مكاتب الصحة المتنقلة لتقديم خدمات.

- تسجيل المواليد والوفيات واستخراج شهادات الميلاد وغيرها.