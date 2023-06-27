هل تجوز الأضحية عن الميت؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب

يقوم المسلمون خلال هذه الأيام المباركة بتقديم الأضحية لنيل ثوابها وعملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يتقربوا بها إلى الله عز وجل، ويضحى المسلم عن نفسه وأهله ومحبيه، ويطعم منها الفقراء والمحتاجين، ويسأل البعض هل تجوز الأضحية عن الميت؟ وما حكمها؟، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

هل تجوز الأضحية عن الميت؟

وقالت دار الإفتاء في إجابة عن سؤال هل تجوز الأضحية عن الميت؟ إنه تجوز التضحية عن الميت ولا إثم في ذلك وفق مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية، وأوضحت أنه إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك، أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه.

الأضحية للميت

وأشارت «الإفتاء» خلال حديثها عن هل تجوز الأضحية عن الميت؟ أنها لا تجوز عند الشافعية بدون وصية أو وقف، مشيرة إلى أن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة، وقال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2].