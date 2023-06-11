هل تجوز الأضحية عن الميت؟.. لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح

لا يزال الحديث مستمرا حول حكم الأضاحي خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2023، حيث تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف العديد من الأسئلة بشأن هذا الأمر ومنها:« هل تجوز الأضحية عن الميت؟».

هل تجوز الأضحية عن الميت؟

وحول سؤال هل تجوز الأضحية عن الميت، فقد أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أنه من الجائز شرعا أن يضحي الابن عن والديه إذا كانا متوفيين، وأهل العلم ذهبوا إلى أن الرأي الراجح هو وصول ثواب الأضحية عن الميت على حسب مذهبي أبو حنيفة والحنابلة،

وبخصوص سؤال هل تجوز الأضحية عن الميت فقد استدلت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بما قاله أبو داود صاحب السنن في باب الأضحية عن الميت، حيث ذكر بإسناده عن حنش فقال: رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكشبين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله ﷺ أوصاني أن أضحي ​​عنه فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

المالكية: الأضحية عن الميت جائزة مع الكراهة

ورغم أن أهل العلم اتفقوا على أن الأضحية عن الميت جائزة، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة، وذلك لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج.