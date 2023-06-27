ولي العهد السعودي يصل مشعر منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى منى، ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».

اكتمال التصعيد إلى عرفات

إلى هذا، كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن نجاح اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم منذ الساعة الـ10 صباحًا.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بأنماط النقل كافة، وهي الترددي والتقليدي، إضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.

نقل الحجاج بسهولة ويسر

وأفادت بأنه جرى نقل الحجاج بكل يسر وسهولة وفق الجدول الزمني المحدد لذلك، كما أدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وفق الخطط المنظمة لذلك، ومن ثم ستتم نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بانسيابية حسب الخطط المحددة لهم، بعد ذلك ستتم إفاضتهم إلى مشعر منى فجر غد الأربعاء.