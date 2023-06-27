عيد الأضحى في المغرب 2023 يبدأ الخميس.. تعرف على أبرز العادات والتقاليد

على خلاف أغلب الدول العربية، لن يحتفل المغرب بعيد الأضحى غدا الأربعاء، إذ أن أول أيام عيد الأضحى في المغرب 2023، سيوافق الخميس 29 يونيو، بعدما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تعذر رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم الأحد 17 يونيو الجاري.

عيد الأضحى في المغرب 2023، من أهم الاحتفالات السنوية بالنسبة للمسلمين، ويطلقون عليه العيد الكبير، بمعنى «العطلة الكبيرة».

عيد الأضحى في المغرب 2023

وقبل حلول عيد الأضحى في المغرب 2023، تقرر منح الموظفين المشتغلين بالمؤسسات العمومية 4 أيام عطلة رسمية من يوم 29 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل.

أجواء عيد الأضحى في المغرب

يتميز عيد الأضحى في المغرب بالأجواء الاحتفالية والتقاليد الثابتة التي تشمل توزيع أضاحي العيد على المحتاجين بمشاركة الأغنياء والقادرين، وذلك في جو من التكافل والمحبة.

وقبل حلول العيد بعشرة أيام، تنتشر أسواق بيع الكباش بأنواعها المختلفة، مثل السردي والبرقي، والدمان، في جميع مدن ومناطق المغرب.

في صباح يوم العيد، يقوم المسلمون بالتوجه إلى المساجد والمصليات لأداء مناسك صلاة العيد، ويرتدون الزي التقليدي المغربي المكون من الجلباب والبلغة.

وتبدأ النساء في تحضير أطباق العيد من لحم الأضاحي، مثل «المروزية»، وتقلية أحشاء الخروف، ورأس الأضحية المبخر مع الخضار المتنوعة.

موعد صلاة عيد الأضحى في المغرب

ومن المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في المغرب 2023، ابتداء من الساعة 6:39 صباح يوم الخميس المقبل.