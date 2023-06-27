مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 27-6-2023

بالتزامن مع وقفة عيد الأضحى المبارك 2023 وصعود الحجيج إلى جبل العرفات لأداء مناسك الحج، يحرص المسلمين في شتى بقاع الأرض من غير الحجيج على أداء الشعائر وصيام وقفة عرفات، لما له من أجر عظيم.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم وتحديدًا موعد أذان المغرب في مختلف محافظات الجمهورية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي جاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في القاهرة

أوضحت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة القاهرة، إذ يرفع أذان الفجر في الساعة 4.09 ص، الظهر 12.58، العصر 4.33 ، مغرب 8.00 والعشاء 9.34 مساء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإسكندرية

جاءت مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإسكندرية كما يلي، الفجر 4.09 ص، الظهر 1.03، العصر 4.42 ، مغرب 8.08 والعشاء 9.44 مساء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المنصورة

أما مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المنصورة فهي، الفجر 4.04 ص، الظهر 12.57، العصر 4.35 ، مغرب 8.20 والعشاء 9.37 مساء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في أسيوط

وتأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في أسيوط على النحو التالي، الفجر 4.22 ص، الظهر 12.58، العصر 4.26 ، مغرب 7.54 والعشاء 9.23 مساء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوهاج

فيما جاءت مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوهاج على النحو التالي، الفجر 4.22 ص، الظهر 12.56، العصر 4.22 ، مغرب 7.50 والعشاء 9.18 مساء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المنيا

حددت «المساحة» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المنيا كالتالي، الفجر 4.20 ص، الظهر 1.00، العصر 4.30 ، مغرب 7.57 والعشاء 9.28 مساء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في مطروح

بينت الهيئة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في مطروح عبر موقعها الإلكتروني كما يلي، الفجر 4.19 ص، الظهر 1.14، العصر 4.53 ، مغرب 8.19 والعشاء 9.55 مساء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الغردقة

وتأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الغردقة كما يلي، الفجر 4.11 ص، الظهر 12.47، العصر 4.15 ، مغرب 7.43 والعشاء 9.12 مساء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في شرم الشيخ

أما في مدينة السلام «شرم الشيخ» جاءت مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب كما يلي، الفجر 4.07 ص، الظهر 12.46، العصر 4.16 ، مغرب 7.43 والعشاء 9.13 مساء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإسماعيلية

وبالنسبة لمدينة الإسماعيلية فجاءت مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب كالتالي، الفجر 4.30 ص، الظهر 12.54، العصر 4.31، مغرب 7.57 والعشاء 9.32 مساء.