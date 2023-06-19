عدد أيام إجازة عيد الأضحى في المغرب 2023.. تبدأ 27 يونيو

قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، وتحديدًا بعد حلول أول أيام شهر ذي الحجة اليوم الاثنين، يترقب الكثير من المواطنين والمقيمين المغربيين موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في المغرب 2023، من أجل الاحتفال وقضاء وقت سعيد مع الأهالي.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى في المغرب 2023

وبعد تحديد موعد عيد الأضحى الذي ينتظره الأمة الإسلامية في جميع دول العالم، حددت السلطات المغربية عدد أيام اجازة عيد الأضحى في المغرب 2023، وذلك ابتداء من الثلاثاء التاسع من ذي الحجة، الموافق 27 من يونيو الجاري، المعروف بيوم عرفة آخر الأيام قدسية في شهر ذي الحج، إذ يكون فيه أهم ركن في مناسك الحج، لتستمر الاجازة نحو 5 أيام حتى الثالث عشر من شهر ذي الحجة، الموافق 1 يوليو المقبل، حسبما ذكرت الصحف المغربية.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى في المغرب 2023

وتتوافق عدد أيام إجازة عيد الأضحى في المغرب 2023، مع الحسابات الفلكية بالمملكة العربية السعودية التي أعلنت عن موعد عيد الأضحى 2023 في عدد كبير من الدول العربية من بينهم دولة المغرب، وهو الموافق 28 يونيو المقبل، في العاشر من ذي الحج من كل عام، حتى يوم السبت 1 يوليو المقبل، في الثالث عشر من شهر ذي الحجة، إذ تحتفل الأمة الإسلامية من خلال ذبح الأضاحي وتأدية صلاة العيد، وزيارة الأقارب.