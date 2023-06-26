موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 8 ذي الحجة في القاهرة والمحافظات

أقل من 24 ساعة فقط تفصلنا عن يوم وقفة عرفات، حيث فريضة الحج العظم، وصعود الحجيج إلى جبل عرفات لأداء مناسك وشعائر الحج للعام الهجري 1444.

والمسلمون الذين يستكملون صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، يهتمون بمعرفة موعد أذان المغرب اليوم سواء من سكان القاهرة الكبرى أو المحافظات المختلفة.

موعد أذان المغرب اليوم

مع ثامن أيام ذي الحجة، يشهد موعد أذان المغرب اليوم اختلافا كبيرا بين محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي، واختلاف التوقيتات قد تصل بين 3 حتى 20 دقيقة، وفق بيان هيئة المساحة المصرية.

- موعد أذان المغرب في الإسكندرية: 8:08 مساءً.

- موعد أذان المغرب في القاهرة: 8:00 مساءً.

- موعد أذان المغرب في أسوان: 7:39 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الإسماعيلية: 7:57 مساءً.

- موعد أذان المغرب في سوهاج: 7:50 مساءً.

- موعد أذان المغرب في دمياط: 8:02 مساءً.

- موعد أذان المغرب في قنا: 7:46 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الأقصر: 7:44 مساءً.

- موعد أذان المغرب في المنصورة: 8.01 مساءً.

- موعد أذان المغرب في أسيوط: 7:53 مساءً.

- موعد أذان المغرب في محافظة المنيا: 7:57 مساءً.