بيومي فؤاد في إجازة للسفر إلى الخارج لإجراء فحوصات طبية

أعلن الفنان بيومي فؤاد، خلال استضافته ببرنامج Arab wood حصوله على إجازة الفترة المقبلة؛ للسفر إلى الخارج لإجراء فحوصات طبية، بسبب مشكلات في ضهره وقدمه.

وقال بيومي فؤاد: «أنا مريض بحب الشغل ده مرض حتى في البيت بيقولولي كده، مش بحب قاعدة البيت، ربنا يكفيني قاعدة البيتـ الشغل مش بيتعب بالنسبة ليا، لكن مؤخرًا ظهرت مشكلة في رجلي وضهري، وأخذت إجازة طويلة للسفر للخارج لإجراء بعض الفحوصات، وأشعة وتحاليل وربنا يسهل بإذن الله».

فيلم شوجر دادي

ويُعرض حاليا للفنان بيومي فؤاد فيلم شوجر دادي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وتصدر إيرادات السينما واحتل فترة المركز الأول، فيلم شوجر دادي من بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، ومصطفى غريب، وجوهرة، من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.