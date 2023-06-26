بيومي فؤاد يكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيته في «أصل الحكاية»: «راجل طيب»

كشف الفنان بيومي فؤاد، تفاصيل شخصيته في فيلم «أصل الحكاية» للمخرج محمد أمين، والذي بدأ تصويره مؤخرًا، تمهيدًا لطرحه في السينمات، خلال الفترة المُقبلة.

وقال بيومي فؤاد، لـ«الوطن» إنَّه يُجسد داخل أحداث فيلم «أصل الحكاية» شخصية رجل طيب، لديه أخت وحيدة تُجسدها الفنانة هالة فاخر، و3 أشقاء غير متزوجين، إذ يعيشون بمفردهم بعد وقائع طلاق أو وفاة.

وأضاف أنّ أحداث فيلم أصل الحكاية ستُبرز العلاقات الإنسانية بين الأخوات، بداية من وصاية الأب والأم على أبناءهم قبل وفاتهما، بضرورة اتحاد الأخوة وأنّ يجتمعوا كيدٍ واحدة، ولا يعطون مجالًا للخلافات فيما بينهم، حتى يدخل «صلاح» لغرفة ابن أخته والذي يعامله كابنه، ويرشده وينصحه طوال الوقت، لتجنب أي سلوكيات خاطئة، «القصة تدول حول العلاقات الجميلة التي صار البعض يفتقدها».

تعرف على أبطال فيلم أصل الحكاية

فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوي، وشيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وهالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.