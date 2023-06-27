تجهيز المسجد النبوي لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جهودها لاستقبال جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى، والزائرين الذين يأتون لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه خلال أيام العيد.

وشملت الخدمات التي جرت تهيئتها في المسجد النبوي، فرش السجاد، وسقيا زمزم، وتنفيذ برامج التعقيم التطهير التي تستمر على مدار الساعة ، وتنظيم الحشود، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكل ما من شأنه خدمة الزوار وتقديم جميع الخدمات وسبل الراحة لهم.

وبينت الوكالة استمرار العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق «نسك» ويكون الدخول للروضة للرجال والنساء من حملة التصاريح من ساحة باب (37 )، وتكون الفترة الأولى للرجال من الساعة 12:30 صباحًا إلى صلاة الفجر، والفترة الثانية من الساعة 11:30 صباحًا إلى صلاة العشاء، فيما تكون الفترة الأولى للنساء من الساعة 5:30 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، والفترة الثانية من الساعة 9:30 مساءً إلى الساعة 12 صباحًا.

وتعمل الوكالة على تنظيم أعمال الحشود في الممرات والمساحات بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة، وتسھیل الوصول لأروقة المسجد وعموم الحركة في الساحات.

وتوفر الوكالة مصليات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكذلك مسارات خاصة لهم أثناء تفويجهم للصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما، وذلك لتمكينهم من أداء عبادتهم بيسر وراحة وتذليل العقبات لهم.

وتقوم الوكالة بتوزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي وكذلك توزيع عبوات ماء زمزم لإيصال الماء المبارك لجميع الزوار والمصلين، ليؤدوا عبادتهم وسط أجواء تملؤها الطمأنينة والراحة.