قناة الناس تعرض ابتهالا دينيا بلقطات من المسجد النبوي: ناجاك قلبي خاشعا (فيديو)

عرضت قناة «الناس»، عبر قناتها على يوتيوب، فيديو ابتهال ديني مصحوبا بلقطات متنوعة بين المسجد النبوي بالمدينة المنورة والكعبة الشريفة في مكة فضلا عن لقطات متفرقة للحجاج والمصلين، تحت عنوان «ناجاك قلبي خاشعًا ولساني يا عالمًا بالسر والإعلان».

نصوص الإنشاد الديني

وجاء الفيديو مصحوبا ببعض نصوص الإنشاد الديني، ومنها: «ناجاك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان، يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا الجود والإحسان، فرّج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان».

وأضاف الفيديو: «يا رب جد لي برحمة ورضا واختم لنا يا رب بالرضوان، يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران، يا من إذا قلت يا مولاي لبّاني وقال أقبل فإنّ العفو من شان، يا واسع اللطف يا من شأنه كرم يا واحداً ما له في ملكه ثان».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.