مصرع طالب صدمته سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي طالب مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبور طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طالب في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة طالب صدمته سيارة بالطريق الصحراوي بالكليو 107 بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الطالب المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طالب يدعى «الشاذلي سعد أحمد محمود»، 16 سنة، مقيم الأقصر، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.