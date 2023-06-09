مصرع طالب بحادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية في البحيرة

لقى طالب مصرعه قبل قليل إثر بعد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية، بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طالب في حادث بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بنطاق دائرة شرطة المركز مما أسفر عن مصرع طالب وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طالب يدعى محمد الصافى حجازي، 18 سنة، مقيم قرية ترعة النصر التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.