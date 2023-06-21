مصرع طالب خنقا خلال لهوه بـ«مرجيحة» في البحيرة

لقي طالب مصرعه، متأثرا بإصابته خلال اللهو بـ«مرجيحة» أمام منزله بعزبة الزناتي التابعة لقرية درشاي بمركز الدلنجات، محافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بمستشفى الدلنجات، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طالب أمام منزله في البحيرة

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد عمرو هندي، مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد جثة طفل مقيم بعزبة الزناتي، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين وفاة طفل يدعى « مهند. ع» 12 سنة، مقيم بناحية عزبة الزناتي، وذلك إثر خنقه خلال قيامه باللهو بالمرجيحة أمام منزله.

وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العا، وجارى العرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الطالب خلال اللهو انعقد الحبل، الذي يحمل المرجيحة حول رقبته الأمر الذي أدى إلى مصرع.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على المستشار إسلام الدماطى مدير نيابة الدلنجات، قرر دفن الجثة عقب عمل تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.