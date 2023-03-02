مصرع طالب هندسة صدمته سيارة محملة بالطوب في البحيرة

لقي طالب في كلية الهندسة جامعة دمنهور، مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، باصطدام سيارة نقل محملة بالطوب أمام قرية كفر مجاهد في كوم حمادة بمحافظة البحيرة به، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طالب في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى إيتاي البارود جثة طالب بعدما صدمته سيارة نقل محملة بالطوب، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى «زياد إسلام يونس» 18 سنة، طالب بكلية الهندسة، مقيم قرية كفر مجاهد التابعة للوحدة القروية بكوم حمادة.

وأشارت التحريات الأولية أنه أثناء انتظار الطالب على الطريق لوسيلة مواصلات، صدمته السيارة، وتوفى في الحال، وتم ضبط السيارة والتحفظ عليها بمرور كوم حمادة والقبض على سائقها ويتم التحقيق معه بمركز شرطة كوم حمادة.

ونُقل الجثمان إلى مستشفى إيتاي البارود ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات وجار المتابعة مع المستشفى.