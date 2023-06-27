مسؤولو الحج بالبحر الأحمر: الحجاج بصحة جيدة وعودتهم تبدأ من 6 يوليو المقبل

بدأ الحجاج من محافظة البحر الأحمر النزول من جبل عرفات متجهين إلى المزدلفة مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، مرددين «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك»، تحفهم العناية الإلهية وطمأنينة القلب داعين الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

حجاج البحر الأحمر

وكشف سامح جمعة من حجاج البحر الأحمر، عن الأجواء الروحانية التي عاشها منذ صباح اليوم الثلاثاء على صعيد عرفات، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وقال «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن حجاج البحر الأحمر بدأوا في النزول من جبل عرفات مساء اليوم، متجهين إلى المزدلفة لاستكمال مناسك الحج، وذلك بعد قضاء يوم عرفة أهم أركان الحج، بل هو ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «الحج عرفة».

موعد عودة حجاج البحر الأحمر

وأشار مسؤولو الحج بالبحر الأحمر إلى أن 99 حاجا من محافظة البحر الأحمر يؤدون مناسك الحج، 42 من حجاج جمعيات و57 من حجاج القرعة، وجميعهم بخير وصحة جيدة، لافتين أن موعد عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة في السادس من شهر يوليو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج.