«تضامن البحر الأحمر»: 20 يونيو سفر حجاج قرعة الجمعيات 2023

تستعد مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر برئاسة أحمد عبيد الشاذلي مدير المديرية ورئيس مكتب الحج لسفر حجاج الجمعيات وعددهم 42 حاجا بمدن البحر الأحمر السبعة برأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

سفر حجاج بيت الله الحرام

كشف عمر أحمد عبيد الله الشاذلي وكيل وزارة التضامن ورئيس مكتب الحج بالبحر الأحمر استعدادات مديرية التضامن لسفر حجاج بيت الله الحرام خلال الساعات المقبلة وعددهم 42 حاجا من حجاج الجمعيات موزعين على مدن البحر الأحمر السبعة.

وأشار «عبيد الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الجمعة، حجاج البحر الأحمر يغادرون البلاد لأداء فريضة الحج العام الهجري الحالي يوم الثلاثاء المقبل الموافق العشرون من شهر يونيو الجاري.

حجاج جمعيات البحر الأحمر

أكد عمر الأمين وكيل التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» استلام جوزات السفر الخاصة بحجاج جمعيات البحر الأحمر واستلام تذاكر الطيران والإحرام الخاصة بالرجال والإسدالات الخاصة بالسيدات وكافة متعلقات الحجاج، وتم ترتيبها وتنظيمها وجار توزيعها على كافة الحجاج بمدن المحافظة.