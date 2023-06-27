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مدبولي يؤدي فريضة الحج

كتب:

عمرو حسني
04:56 ص | الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس الوزراء بزي الإحرام في السعودية

رئيس الوزراء بزي الإحرام في السعودية

نشر حساب أمير منطقة مكة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مرتديًا زي الإحرام أثناء أدائه فريضة الحج للعام الحالي 1444 هجريا.

بداية يوم عرفات 

ويبدأ اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة، على أن يتم الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك في أغلب الدول الإسلامية والعربية الأربعاء العاشر من ذي الحجة.

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بقلم عمرو حسني