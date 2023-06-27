مدبولي يؤدي فريضة الحج
كتب:
عمرو حسني
04:56 ص | الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس الوزراء بزي الإحرام في السعودية
نشر حساب أمير منطقة مكة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مرتديًا زي الإحرام أثناء أدائه فريضة الحج للعام الحالي 1444 هجريا.
وصل دولة رئيس مجلس الوزراء المصري— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 26, 2023
الدكتور مصطفى مدبولي #جدة
لأداء مناسك الحج.
.. كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة
الأمير #بدر_بن_سلطان pic.twitter.com/zJP4jgadnS
بداية يوم عرفات
ويبدأ اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة، على أن يتم الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك في أغلب الدول الإسلامية والعربية الأربعاء العاشر من ذي الحجة.