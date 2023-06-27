مدبولي يؤدي فريضة الحج

نشر حساب أمير منطقة مكة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مرتديًا زي الإحرام أثناء أدائه فريضة الحج للعام الحالي 1444 هجريا.

وصل دولة رئيس مجلس الوزراء المصري

الدكتور مصطفى مدبولي #جدة

لأداء مناسك الحج.

.. كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة

الأمير #بدر_بن_سلطان pic.twitter.com/zJP4jgadnS — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 26, 2023

بداية يوم عرفات

ويبدأ اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة، على أن يتم الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك في أغلب الدول الإسلامية والعربية الأربعاء العاشر من ذي الحجة.