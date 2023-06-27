حكيم يروج لأغنيته الجديدة «حبايبنا» على «يوتيوب».. انتظروا الليلة

روّج الفنان حكيم، عبر حسابه على «إنستجرام»، لأغنيته الجديدة «حبايبنا»، والمُقرر طرحها خلال الساعات المقبلة.

ونشر حكيم البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليها قائلًا: «انتظروا أغنية حبايبنا، النهاردة الساعة 9 مساءً على يوتيوب وكل المنصات.. كل سنة وأنتم طيبين».

حفل حكيم في الساحل الشمالي

ويستعد حكيم لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي ثاني أيام عيد الأضحى، ومن المقرر أن يقدّم حكيم عددًا من الأغاني الجديده منها أغنية مدلعة، كلمات الراحل أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وتعد أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم الكبير، ويضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بطريقة السنجل على مدار شهور الصيف، وذلك حسبما ذكر مؤخرا في بيان إعلامي.