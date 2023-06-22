حكيم يحيي حفلا غنائيا ثاني أيام عيد الأضحى في الساحل الشمالي

يحيي الفنان حكيم حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى، إذ يفتتح أولى حفلات موسم صيف 2023 بالساحل الشمالي، والذي يقدم خلاله مجموعة من الأغنيات والاستعراضات الجديدة.

بروفات واستعدادات قبل حفل الساحل الشمالي

ويُجهز الفنان حكيم، حسب بيان صادر عنه، عدد من المفآجات التي سيقدمها هدية لجمهوره في عيد الأضحى، الذي ينتظره كل عام مع بداية حفلات موسم الصيف في الساحل الشمالي، وعقد عدد من البروفات لكثير من الأغنيات الجديدة بخلاف مجموعة من الأغنيات التي ارتبط بها جمهور حكيم على مدار السنوات الماضية.

حكيم يطرح أغاني سنجل في الصيف

وخلال حفل ثاني أيام عيد الأضحى، يغني حكيم أغنية جديدة تحمل اسم مدلعة، كلمات الراحل أيمن الطويل، ألحان علاء غنيم، توزيع طارق مدكور، وتعد أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم الكبير، ويضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بطريقة السنجل على مدار شهور الصيف.

وعن سر شقاوته وحركاته المستمرة على المسرح خلال غناءه، قال حكيم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، إنه كان طفلًا شقيًا للغاية ويتسبب في كثير من المشكلات، ولكن في الوقت نفسه كان طفلًا دمه خفيف وكل من حوله يحبونه.