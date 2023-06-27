مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.. عطلة 7 أيام

تعود مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا، يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى.

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى

وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، تستأنف البنوك العمل مرة أخرى يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023، لتكون مواعيد العمل من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مواعيد عمل البنوك الرسمية

كان البنك المركزي المصري، قد أعلن أن إجازة البنوك تبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حتى يوم الاثنين 3 يوليو 2023، متضمنة وذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء 4 يوليو.

وطرح البنك المركزي عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من البوليمر، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.