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إعلان عدد أيام إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023 خلال ساعات

كتب:

منة العشماوي
09:59 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023

إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023

يعتزم البنك المركزي إعلان إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023، خلال ساعات، حيث كشفت دار الإفتاء المصرية بعد تحقَّقَ الرؤية الشرعية والبصرية الصحيحة لهلال شهر ذي الحجة، عن أنّ أول أيام عيد الأضحى، سيوافق يوم الأربعاء المقبل 28-6-2023، وهو ما أكده المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية.

ويُتوقع أن تكون إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023 أسبوعا مثل العام الماضي، وكانت إجازة العيد من يوم 10 يوليو 2022 وحتى الخميس 14 يوليو 2022 وكذلك إضافة الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت.

إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023

وبخلاف إجازة البنوك غي عيد الأضحى 2023، المنتظر الإعلان عنها خلال ساعات، كانت إجازة عيد الفطر الماضي في البنوك المصرية، الأطول منذ بداية عام 2023، إذ بدأت من يوم 20 أبريل 2023، حتى 25 أبريل، وكذلك إضافة الجمعة والسبت أي الإجازات الأسبوع.

أول أيام عيد الأضحى

وأكدت دار الإفتاء المصرية بعد تحقَّقَ الرؤية الشرعية والبصرية الصحيحة لهلال شهر ذي الحجة، أنّ يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، هو يوم عرفة، والأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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بقلم منة العشماوي