موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى ..7 أيام تبدأ من الثلاثاء

أعلن البنك المركزي المصري، عن موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك، وهي 7 أيام متواصلة، تتزامن مع نفس أيام إجازة الجهاز الداري بالدولة، وجميع الوزارات والهيئات الاقتصادية والاستثمارية بالدولة المصرية.

موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى

وجاءت إجازة البنوك في عيد الاضحى، لمدة 7 أيام تبدأ من الثلاثاء الموافق 27-6-2023 وهي وقفة عيد الأضحى وتستمر حتى الاثنين المقبل الموافق 3 يوليو 2023، على أن يتم استئناف العمل داخل جميع البنوك بداية من الثلاثاء 4-7-2023.

وأكد البيان الصادر عن البنك المركزي، أن إجازة البنوك والبالغ عددها 7 أيام، جاءت بمناسبة عيد الأضحى وإجازة 30 يونيو.

الإجازات المتبقية في 2023

أما عن عدد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، وفقا لآجندة الحكومة الرسمية، فى تبلغ 4 ايام فقط وجاءت كالتالي:

- إجازة رأس السنة الهجرية الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة 23 يوليو، وتوافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة أكتوبر 1973، وتوافق يوم الجمعة.

إجازة العيد لطلاب الثانوية العامة

وبالنسبة لطلبة وطالبات الثانوية العامة، فان إجازة عيد الأضحى وفقا لجدول الامتحانات، فهي تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو الجاري إلى 1 يوليو المقبل، على أن ينتظم سير الامتحانات بداية من الأحد الموافق 2 يوليو.